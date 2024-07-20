Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kalp krizinden yaşamını yitiren emniyet müdür yardımcısı toprağa verildi

        ŞANLIURFA'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran (50), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizinden yaşamını yitiren emniyet müdür yardımcısı toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran (50), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bekar olan Baran'ın cenazesi dün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Baran için Gebze Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baran'ın ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve meslektaşları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zekeriya Baran toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kalp krizinden ölen Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenazesi Ko...
        Kalp krizinden ölen Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenazesi Ko...
        Kocaeli'de çiftçilere verilen destekle ekilen lavantanın hasadına başlandı
        Kocaeli'de çiftçilere verilen destekle ekilen lavantanın hasadına başlandı
        Kocaeli'de traktörden düşen sürücü yaralandı
        Kocaeli'de traktörden düşen sürücü yaralandı
        Beline 150 kilogramlık kağıt bobini düşmesiyle felç olan işçi, "yürüme robo...
        Beline 150 kilogramlık kağıt bobini düşmesiyle felç olan işçi, "yürüme robo...
        Kocaeli'de ahır yangınında 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ahır yangınında 1 kişi yaralandı
        İzmit'te ahır yangını; 13 hayvan öldü
        İzmit'te ahır yangını; 13 hayvan öldü