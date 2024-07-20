Kalp krizinden yaşamını yitiren emniyet müdür yardımcısı toprağa verildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bekar olan Baran'ın cenazesi dün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Baran için Gebze Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baran'ın ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve meslektaşları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zekeriya Baran toprağa verildi.

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