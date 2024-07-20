Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyayı iyilik değiştirir

İZMİT’tehafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dünyayı iyilik değiştirir. İyilik yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışmaktır bizim vazifemiz. Kimse kötülük yapmasın. Kimse kötü olmasın. Kötülükler ortadan kalksın. Derdimiz bu” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi’ndeki Gölkent Yatılı Erkek Kur’an Kursu Hafızlık İcazet Töreni’ne katıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile birlikte Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da katıldı. 41 öğrencinin hafızlık icazeti aldığı törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Peygamber efendimiz bize 2 şeyi vasiyet bıraktı. Bunlar Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. İşte bu vasiyetle Kur’an ve sünnet bize emanet edildi. Nasıl ki Peygamber efendimiz Kur’an ile insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştıysa, biz de onun varisleri olarak Kur’an-ı Kerim’e sarılarak ve Peygamber efendimizin sünnetine intiba ederek insanları aydınlatmaya çalışacağız. Aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, mutedil, orta yol dediğimiz bir İslam anlayışı ile insanlara hizmet edeceğiz. Bakınız Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede peygamber efendimizi nasıl tanıtıyor bize, ‘Şüphesiz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Onun izniyle Allah’a davetçi olarak gönderdik ve etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik’ diyor. İşte Peygamber varisleri, hafızlarımız, hepiniz bir şahitsiniz. Yani iyiliklerin kötülüklere egemen olmasına sizler şahitlik edeceksiniz. Bunda katkınız olacak. Dünyayı iyilik değiştirir. İyilik yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışmaktır bizim vazifemiz. Kimse kötülük yapmasın. Kimse kötü olmasın. Kötülükler ortadan kalksın. Derdimiz bu” ifadelerini kullandı.