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        Polisten kaçan motosikletli karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 01:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 01:20
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        Polisten kaçan motosikletli karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik polislerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklet, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Başöğretmen Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki yolcu İsa Çınar (20) yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ağır yaralandıkları anlaşılan 2 genç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İsa Çınar’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Polisten kaçan motosikletli şüphelilerin kaza yaptığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı motosikletin, polis kendilerini yakaladığı anda kaçmak için manevra yaparak yolun karşı şeridine geçtiği ve karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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