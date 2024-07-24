Polisten kaçanların otomobile çarptığı motosiklette 2'nci ölüm

KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde polisten kaçarken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Çelik'in (20) öldüğü kazada, arkasındaki İsa Çınar (20) da hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde meydana geldi. Trafik polislerinin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik idaresindeki plakasız motosiklettekiler, ihtara uymadı. Başöğretmen Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ile arkasındaki İsa Çınar yola savruldu. Ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsa Çınar da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.