Taksi ve araçta ele geçirilen uyuşturucuya 7 gözaltı
KOCAELİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1'i taksi olan 2 araçta, 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1'i taksi olan 2 araçta, 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kocaeli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışmaları derinleştiren ekipler, 1'i taksi olmak üzere 2 aracı takibe aldı. Dün durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüleriyle birlikte, olayla alakası olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
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