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        Taksi ve araçta ele geçirilen uyuşturucuya 7 gözaltı

        KOCAELİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1'i taksi olan 2 araçta, 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:35
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        Taksi ve araçta ele geçirilen uyuşturucuya 7 gözaltı
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        KOCAELİ'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1'i taksi olan 2 araçta, 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kocaeli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışmaları derinleştiren ekipler, 1'i taksi olmak üzere 2 aracı takibe aldı. Dün durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüleriyle birlikte, olayla alakası olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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