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        Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir açık hava geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:40
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        Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir açık hava geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

        İlçenin Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Deponun açık hava kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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