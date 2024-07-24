Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

İlçenin Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Deponun açık hava kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.