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        İki kadının işyeri sahibini oyalayarak paraları çaldıkları anlar kamerada

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde parfüm dükkanına giren 2 kadından biri, iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasada bulunan paraları çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:20
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        İki kadının işyeri sahibini oyalayarak paraları çaldıkları anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde parfüm dükkanına giren 2 kadından biri, iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasada bulunan paraları çaldı. Suçüstü yakalanan 2 kadın ev hapsine çaptırılırken hırsızlık anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Olay, dün İzmit Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak üzerinde meydana geldi. Parfüm dükkanına girerek iş yeri sahibini oyalayan 2 kadından biri tezgahın arkasına geçerek kasada bulunan 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çaldı. İşyeri sahibinin hırsızlık yapıldığını fark ederek ihbarda bulunması üzerine S.P. ve B.P., olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalınan para iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. İki kadının benzer suçlardan haklarında kayıt olduğu öğrenildi.

        İki kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tezgahın arkasına geçen kadının kasadaki paraları aldığı anlar ve sonrasında iş yeri sahibinin olayı fark etmesi sonrasında paraları alan şüphelinin masanın altına girerek saklanmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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