Trafikte iki motosiklet sürücüsünün silahlı kavgası: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde iki motosikletlinin trafikteki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden Y.Y.’nin tabanca ile vurduğu Talha Ç., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte her ikisi de plakasız motosiklet kullanan Talha Ç. ile Y.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanındaki tabanca ile Talha Ç.'ye 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Talha Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken, Y.Y. olay yerinden kaçtı.