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        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi

        BREZİLYA'da düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde startup ekosisteminin güçlendirilmesi ve sektörün sorunlarının tartışılmasını amaçlayan Startup20 forumu, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:30
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        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi
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        BREZİLYA’da düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde startup ekosisteminin güçlendirilmesi ve sektörün sorunlarının tartışılmasını amaçlayan Startup20 forumu, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

        Bu yıl Brezilya’da düzenlenecek olan G20 zirvesi öncesinde, liderlerin zirvede konuşacakları konularla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde Startup20 forumu düzenlendi. Startup20 Vizyonu’na Küresel ve Bölgesel Bakışlar başlığı altında düzenlenen ve moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nden Doç. Dr. Burcu Rodopman’ın yaptığı programa konuşmacı olarak Brezilya Startupları Derneği Başkanı Ingrid Barth, New York Üniversitesi Abu Dabi Siber Güvenlik Merkezi Direktörü Hoda Al Khzaimi, Alman Startuplar Federal Birliği Genel Müdürü Franziska Teubert ve Startup20 Yatırım Çalışma Grubu Üyesi Chintan Ozo katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Ekosistemlerin güçlenmesi için startuplarda olduğu gibi hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcıların, teknoparkların, girişimcilik merkezlerinin ve ilgili tüm aktörlerin sürekli daha iyiyi araması, aramaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan Startup20 çalışma grubunun bütün G20 ülkeleri için büyük fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Türkiye geçtiğimiz son 20 yılda teknolojik olarak çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türksat 6A'yı fırlatarak haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline gelmiş olduk. Yine yakın zamanda ilk insanlı uzay misyonumuzu gerçekleştirerek bir vizyon projesini hayata geçirmiş olduk. Bunlar gibi çok çeşitli faaliyetleri sayabiliriz. Ancak bunları mümkün kılan şey aslında bir Ar-Ge ekosisteminin, startup ekosisteminin, teknoloji geliştirme ekosisteminin bir bütün olarak ortaya çıkması oldu. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri 20 yılda 10 kat artış gösterdi. Ar-Ge'ye ayrılan bütçe açısından gelişmiş ülkelerle rekabet halindeyiz. 2023 yılında, sadece bir senede bilişim sektörü dolar bazında yüzde 30’dan fazla büyüme kaydetti. Bütün bunları mümkün kılan ana şeylerden bir tanesinin de girişimci fabrikası teknoparklar ve Bilişim Vadisi gibi kuruluşlar olduğunu gururla belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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