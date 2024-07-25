Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan Emine Yıldırım’ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan Emine Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar devam etti. Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı. Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.