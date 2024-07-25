Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan Emine Yıldırım'ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan Emine Yıldırım’ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

        Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan Emine Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar devam etti. Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı. Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Galatasaray'da ayrılık!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi
        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi
        Kocaeli'de kanserden vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Kocaeli'de kanserden vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Kocaeli'de 2024'ün ilk yarısında 300 binden fazla araç banttan indirildi
        Kocaeli'de 2024'ün ilk yarısında 300 binden fazla araç banttan indirildi
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de 110 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 110 bin makaron ele geçirildi
        Belçika'ya gönderilecek 20 metre, 42 tonluk sıvı tankı 3 günde limana getir...
        Belçika'ya gönderilecek 20 metre, 42 tonluk sıvı tankı 3 günde limana getir...