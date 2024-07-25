Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu (2)

Kocaeli’nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu’nun kenarında otların arasında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 27 Haziran’dan bu yana kayıp ola Emine Yıldırım’ın (87) yakınlarına haber verildi. Morga gelen aile, cesedin üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden kimliğini teşhis etti. Yıldırım’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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