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        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu (2)

        KİMLİĞİBELİRLENDİKocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nun kenarında otların arasında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:10
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        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bulundu (2)
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        KİMLİĞİBELİRLENDİ

        Kocaeli’nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu’nun kenarında otların arasında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 27 Haziran’dan bu yana kayıp ola Emine Yıldırım’ın (87) yakınlarına haber verildi. Morga gelen aile, cesedin üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden kimliğini teşhis etti. Yıldırım’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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