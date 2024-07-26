Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, polisin takibi sırasında karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polisten kurtulmak için karşı şeride doğru hamle yaptığı görüldü.

Kaza, 23 Temmuz gecesi Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polislerinin durumundan şüphelenip durdurmak istediği plakasız motosiklet’in sürücüsü Yusuf Çelik (20) ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekibi sürücünün peşine düştü. Takip sırasında üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, Başöğretmen Caddesi’nde karşı yönden gelen 41 ASV 415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki İsa Çınar (20), hayatlarını kaybetti.