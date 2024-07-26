Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polisin takibi sırasında karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, polisin takibi sırasında karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polisten kurtulmak için karşı şeride doğru hamle yaptığı görüldü.

        Kaza, 23 Temmuz gecesi Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polislerinin durumundan şüphelenip durdurmak istediği plakasız motosiklet’in sürücüsü Yusuf Çelik (20) ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekibi sürücünün peşine düştü. Takip sırasında üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, Başöğretmen Caddesi’nde karşı yönden gelen 41 ASV 415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki İsa Çınar (20), hayatlarını kaybetti.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazanın ardından Gölcük Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında motosikleti takip eden polis memurunun ifadesi alınırken, delillerin toplanmasına devam edildiği belirtildi.

        Bugün, kaza yaşandığı anda arkadan gelen otomobilin içinden cep telefonu ile çekilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli trafik polisinin kaçan gençleri takip etmesi ve tam yakalamak üzereyken karşı şeride yönelerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu İsta...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu İsta...
        Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşı...
        Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşı...
        Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi
        Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...