Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polisin takibi sırasında karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı.
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, polisin takibi sırasında karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polisten kurtulmak için karşı şeride doğru hamle yaptığı görüldü.
Kaza, 23 Temmuz gecesi Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polislerinin durumundan şüphelenip durdurmak istediği plakasız motosiklet’in sürücüsü Yusuf Çelik (20) ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekibi sürücünün peşine düştü. Takip sırasında üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, Başöğretmen Caddesi’nde karşı yönden gelen 41 ASV 415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki İsa Çınar (20), hayatlarını kaybetti.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazanın ardından Gölcük Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında motosikleti takip eden polis memurunun ifadesi alınırken, delillerin toplanmasına devam edildiği belirtildi.
Bugün, kaza yaşandığı anda arkadan gelen otomobilin içinden cep telefonu ile çekilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli trafik polisinin kaçan gençleri takip etmesi ve tam yakalamak üzereyken karşı şeride yönelerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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