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        Beşiktaş - Gençlerbirliği: 2-0

        STAT:Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Mehmet Ali VardarBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:10
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        Beşiktaş - Gençlerbirliği: 2-0
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        STAT:Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Mehmet Ali Vardar

        BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati(Dk.85 Muçi), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk.81 Demir Ege Tıknaz), Ciro Immobile (Dk.77 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk.72 Beratcan Sebat), Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Buğra Çağıran (Dk.58 Etebo), Mikail Okyar, Amilton (Dk.81 Fırat Tukgayoğlu), Ensar Kemaloğlu (Dk.72 Jimmy Durmaz), Yatabare, Metehan Mimaroğlu (Dk.58 Samed Onur)

        GOLLER: Dk.37 ve Dk.45+1 Rafa Silva (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: Amilton, Fıratcan Üzüm, Etebo (Gençlerbirliği)

        Beşiktaş, Kocaeli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında 1’inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

        37’nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva’nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.

        45’inci dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortaladığı topla arka direkte buluşan Rafa Silva, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

        Maç Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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