Beşiktaş - Gençlerbirliği: 2-0
STAT:Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Mehmet Ali VardarBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati(Dk.
STAT:Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Mehmet Ali Vardar
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati(Dk.85 Muçi), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk.81 Demir Ege Tıknaz), Ciro Immobile (Dk.77 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk.72 Beratcan Sebat), Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Buğra Çağıran (Dk.58 Etebo), Mikail Okyar, Amilton (Dk.81 Fırat Tukgayoğlu), Ensar Kemaloğlu (Dk.72 Jimmy Durmaz), Yatabare, Metehan Mimaroğlu (Dk.58 Samed Onur)
GOLLER: Dk.37 ve Dk.45+1 Rafa Silva (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Amilton, Fıratcan Üzüm, Etebo (Gençlerbirliği)
Beşiktaş, Kocaeli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında 1’inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
37’nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva’nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45’inci dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortaladığı topla arka direkte buluşan Rafa Silva, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.
Maç Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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