Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosiklet park halindeki araçla duvar arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİT'te kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki araç ile duvar arasında sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 01:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet park halindeki araçla duvar arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'te kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki araç ile duvar arasında sıkıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı.

        Kaza, gece yarısı İzmit Kemalapaşa Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yolu üzerinde Merkez Bankası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Galip Tuna idaresindeki 16 BPF 119 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran istinat duvarının önünde park halinde olan 41 PA 591 plakalı hafif ticari araç ile duvar arasına girdi. İstinat duvarına ve hafif ticari araca çarpan motosiklet, önde park halinde olan 41 HV 005 plakalı minibüse çarparak durdu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde motosiklette yolcu olan Baran Altun'un yaralandığı, sürücü Galip Tuna'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların arasında sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan yaralı, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Galip Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu

        Benzer Haberler

        Beşiktaş - Gençlerbirliği: 2-0
        Beşiktaş - Gençlerbirliği: 2-0
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Oğlunu yaralayıp eski eşini öldürdü, boğuşma sırasında kendisi de yaralandı
        Oğlunu yaralayıp eski eşini öldürdü, boğuşma sırasında kendisi de yaralandı
        Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
        Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
        Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler o...
        Motosikletle polisten kaçan 2 kişinin öldüğü kaza öncesine ait görüntüler o...