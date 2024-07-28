Motosiklet park halindeki araçla duvar arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İZMİT'te kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki araç ile duvar arasında sıkıştı.
İZMİT'te kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki araç ile duvar arasında sıkıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı.
Kaza, gece yarısı İzmit Kemalapaşa Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yolu üzerinde Merkez Bankası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Galip Tuna idaresindeki 16 BPF 119 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran istinat duvarının önünde park halinde olan 41 PA 591 plakalı hafif ticari araç ile duvar arasına girdi. İstinat duvarına ve hafif ticari araca çarpan motosiklet, önde park halinde olan 41 HV 005 plakalı minibüse çarparak durdu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde motosiklette yolcu olan Baran Altun'un yaralandığı, sürücü Galip Tuna'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların arasında sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan yaralı, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Galip Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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