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        Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Mustafa Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:10
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        Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde Mustafa Y.’nin (48), eski eşi Sözen Tutci’yi (55) öldürüp, oğlu Vedat Y.’yi (32) yaraladığı olayda detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Tutci’nin yıllarca eşinden şiddet gördüğü, 7 yıl önce boşanıp Gölcük’e yerleştiği ve 1 çocuğunun Mustafa Y.’den kaynaklı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar sonucu, 1 çocuğunun ise trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Olay, dün Gölcük Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki evde meydana geldi. Eski eşinin çocuklarıyla yaşadığı eve gelen Mustafa Y., içeri girer girmez balkonda oturan eski eşi Sözen Tutci’ye yönelerek yanındaki tabanca ile ateş etti. Mustafa Y., ardından, arkasından gelerek kendisini engellemeye çalışan oğlu Vedat Y.’yi bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. de babasına ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan baba ve oğlu farklı hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden Tutci’nin cenazesi morga kaldırıldı.

        BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR, OĞLU GÖZALTINDA

        Başından ve göğsünden vurularak ağır yaralanan Mustafa Y.’nin kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bacağından yaralanan Vedat Y. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Vedat Y.’nin ifadesinde, olay anlarını ve babasıyla geçmişte yaşadıkları problemleri anlattığı belirtildi. Vedat Y.’nin ayrıca annesini korumak isterken boğuşma sırasında silahın ateş aldığını ve babasının bu nedenle yaralandığını söylediği kaydedildi.

        HAYATINI KAYBEDEN KADININ ZORLU YAŞAMI

        Öte yandan hayatını kaybeden Sözen Tutci’nin yıllarca eşinden şiddet gördüğü ve 7 yıl önce, 5 çocuğu büyüyünce eşinden boşandığı ve çocuklarıyla Gölcük’e yerleştikleri öğrenildi. Tutci’nin 5 çocuğundan Sinan Y.’nin geçen mart ayında trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği, ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğunun ise 18 yaşındayken İstanbul’da babasından kaynaklı yaşadıkları psikolojik sorunlar sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. Sözen Tutci’nin eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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