Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş (2)

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OĞULADLİ KONTROLLE SERBESTKocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini korumaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş alması sonucu babası Mustafa Y.
OĞULADLİ KONTROLLE SERBEST
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini korumaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş alması sonucu babası Mustafa Y.’nin yaralanmasına neden olan ve kendisi de bacağından yaralanan Vedat Y., bugün sabah saatlerinde hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Vedat Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Mustafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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