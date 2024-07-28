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        Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş (2)

        OĞULADLİ KONTROLLE SERBESTKocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini korumaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş alması sonucu babası Mustafa Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:25
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        Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş (2)
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        OĞULADLİ KONTROLLE SERBEST

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini korumaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş alması sonucu babası Mustafa Y.’nin yaralanmasına neden olan ve kendisi de bacağından yaralanan Vedat Y., bugün sabah saatlerinde hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Vedat Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Mustafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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