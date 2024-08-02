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        Kriko düşünce, tamir ettiği hafif ticari aracın altında kaldı

        KOCAELİ'de oto tamircisi Tezcan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:05
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        Kriko düşünce, tamir ettiği hafif ticari aracın altında kaldı
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        KOCAELİ'de oto tamircisi Tezcan D. (42), kriko düşünce tamir ettiği kendisini ait hafif ticari aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Tezcan D., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta meydana geldi. Oto tamircisi Tezcan D., kendisine ait 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracı tamir etmek için krikoyla kaldırıp altına girdi. Araç tamir edilirken, krikonun düşmesiyle Tezcan D.'nin üzerine düştü. Tezcan D., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Tezcan D.'yi aracın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan D.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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