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        İnternet ilanlarındaki araçların plakalarını kopyalayıp 3,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

        KOCAELİve farklı illerde internet ilanlarındaki araçların plakalarını sahte olarak çıkartıp, kendi araçlarına takarak hırsızlık olaylarına giden, işçi bareti ve yeleği giyerek de şantiyelere giren 6 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Kocaeli'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:45
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        İnternet ilanlarındaki araçların plakalarını kopyalayıp 3,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı
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        KOCAELİve farklı illerde internet ilanlarındaki araçların plakalarını sahte olarak çıkartıp, kendi araçlarına takarak hırsızlık olaylarına giden, işçi bareti ve yeleği giyerek de şantiyelere giren 6 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Kocaeli’ye getirildi. Toplam 3,5 milyon TL değerinde çeşitli malzemeler çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde aralarında iş yeri, şantiye ve TIR olmak üzere 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirlemek için harekete geçen ekipler, çevre illerde de benzer hırsızlık olayının yaşandığını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 40 gün süren çalışmanın ardından şüpheliler ile kullanılan araçlar belirlendi.

        Şüphelilerin İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir depoda olduğunu belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi. Operasyonda şüpheliler, polislerin üzerine araç sürmeye çalışırken, M.E.(49), O.K.(22), B.E.(24), B.E.(37), S.M.(39), S.G.(43) yakalanarak gözaltına alındı.

        İncelemelerde, şüphelilerin internet ilanlarında satılan kamyonetlerin plakalarını ikiz plaka haline getirip, kendi araçlarına takarak sık sık plaka değiştirdikleri, hırsızlık yapmak için geldikleri şantiyelere de baret ve işçi yelekleriyle girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Kocaeli'de bulunan bir TIR'dan piyasa değeri 700 bin TL olan et çaldıkları da belirlendi. İş yerleri, şantiyeler ve TIR'lardan kablo ve elektronik eşyalar da çalan hırsızların toplam 3 milyon 500 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

        199 SUÇ KAYDI

        Şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 6 şüphelinin benzer suçlardan toplam 199 suç kaydının bulunduğu, S.G.'nin ise 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin deposunda bulunan 1 milyon TL'lik çalıntı malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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