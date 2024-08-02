İnternet ilanlarındaki araçların plakalarını kopyalayıp 3,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR Kocaeli'de3.
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'de3.5 milyon TL'lik hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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