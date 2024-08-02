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        İnternet ilanlarındaki araçların plakalarını kopyalayıp 3,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı (2)

        TUTUKLANDILAR Kocaeli'de3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:35
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        İnternet ilanlarındaki araçların plakalarını kopyalayıp 3,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı (2)
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        TUTUKLANDILAR 

        Kocaeli'de3.5 milyon TL'lik hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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