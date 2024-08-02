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        Huzurevinde çıkan yangın korkuttu; sakinleri tahliye edildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:55
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        Huzurevinde çıkan yangın korkuttu; sakinleri tahliye edildi
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Huzurevi’nin mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu. Tedbir amaçlı tahliye edilen huzurevi sakinleri dumanın tahliye edilmesinin ardından tekrar odalarına yerleştirildi.

        ​Yangın, saat 21.00 sıralarında Turgut Mahallesi Huzurevi Sokak’ta bulunan 6 katlı Kocaeli Huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin  mutfağında başlayan yangının ardından dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevi, tedbir amaçlı tahliye edilirken itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalarla yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin dumanı tahliye etmesinin ardından huzurevi sakinleri tekrar odalarına yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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