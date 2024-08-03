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        Sürücü garaj kapısını indirirken hareket eden otomobil, istinat duvarından uçtu: 1 yaralı

        KOCAELİ'de sürücüsünün garaj kapısını indirmek için indiği otomobil, hareket edip yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ana yola uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:20
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        Sürücü garaj kapısını indirirken hareket eden otomobil, istinat duvarından uçtu: 1 yaralı
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        KOCAELİ'de sürücüsünün garaj kapısını indirmek için indiği otomobil, hareket edip yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ana yola uçtu. Kazada otomobildeki N.A. isimli kadın yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Gölcük ilçesi Halıdere Yalı Mahallesi Taşçıburun Caddesi'nde meydana geldi. A.K., evinin altındaki garajdan 41 AK 599 plakalı otomobilini çıkardı. Garaj kapısını kapatmak için inen A.K.'nin aracı aniden hareket etti. A.K.’nin peşinden koştuğu otomobil, 5 metrelik istinat duvarından yola düştü. Otomobilde bulunan N.A. adlı kadın yaralandı. N.A.’yı, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı. A.K. otomobilin freninin boşaldığını iddia ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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