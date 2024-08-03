Sürücü garaj kapısını indirirken hareket eden otomobil, istinat duvarından uçtu: 1 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gölcük ilçesi Halıdere Yalı Mahallesi Taşçıburun Caddesi'nde meydana geldi. A.K., evinin altındaki garajdan 41 AK 599 plakalı otomobilini çıkardı. Garaj kapısını kapatmak için inen A.K.'nin aracı aniden hareket etti. A.K.’nin peşinden koştuğu otomobil, 5 metrelik istinat duvarından yola düştü. Otomobilde bulunan N.A. adlı kadın yaralandı. N.A.’yı, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı. A.K. otomobilin freninin boşaldığını iddia ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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