Tur otobüsü yan yattı, 43 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde tur otobüsü yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Maşukiye Mahallesi Çamkonak Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Maşukiye turu için Kocaeli'ye gelen R.K. idaresindeki 34 FZV 926 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kapı tarafı yan yattığı için yolcular otobüsten çıkamadı. İtfaiye ekipleri, yolcuları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, şoför ve yolcuların bir kısmını camı kırıp çıkarırken, diğerleri de bagaj bölümünden tahliye edildi. Otobüs, çekiciyle yoldan kaldırılırken ölen ya da yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.