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        Tatilcilerle dolan Kandıra, Akdeniz'i aratmadı

        KOCAELİ'ninKandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar, hafta sonu kent sakinleri ve çevre illerden gelen tatilcilerle dolup, taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:20
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        Tatilcilerle dolan Kandıra, Akdeniz'i aratmadı
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        KOCAELİ'ninKandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar, hafta sonu kent sakinleri ve çevre illerden gelen tatilcilerle dolup, taştı. Plajların dolması ile Akdeniz sahillerini aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Hafta sonunu Kandıra'da değerlendirmek isteyen binlerce kişi, mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek plajlarını tercih etti. Otel, pansiyon, kamp alanları gibi yerlerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de gelmesi ile plajlar dolup, taştı. Kandıra'ya arkadaşıyla geldiğini söyleyen Kemal Tümer, "Burayı seviyoruz. Güzel, eğlenebilecek, keyif alabileceğimiz bir yer ve burayı tercih ediyoruz. Temiz bir yer, keyif alıyoruz. İzmit'te oturuyorum araçla 1 saatte geliyoruz" dedi.

        Kocaeli'de ikamet eden Ali Özdemir de ailesi ile geldiğini belirterek, "Kandıra sahilleri, ilimizin mavi bayraklı plajlardan bir tanesi. Hafta sonunu değerlendirmek için ailece geldik. Kocaeli'de en yakın gidilebilecek mavi bayraklı plajlar Kerpe, Kumcağız, Cebeci. Burayı değerlendirmek istedik. Hava, deniz, imkanlar güzel. Şezlong ve şemsiyemizle beraber ailece vakit geçiyoruz. Normalde yaz tatiline başka illere gidiyoruz ama hafta sonları ya da günübirlik kaçamak olarak buraya geliyoruz. Burası da Antalya, Akdeniz sahillerini aratmıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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