Kalp krizi geçiren yolcu otobüsle hastaneye götürüldü ama yaşatılamadı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bindiği otobüste kalp krizi geçiren Hüseyin Çatalçam (64), şoför tarafından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bindiği otobüste kalp krizi geçiren Hüseyin Çatalçam (64), şoför tarafından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
Körfez ilçesinde, sabah 07.30 sıralarında belediye otobüsüne binen Hüseyin Çatalçam, yolculuk sırasında fenalaştı. Yolcusunun fenalaştığını gören otobüs şoförü, aracı Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Çatalçam'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Çatalçam doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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