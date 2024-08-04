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        Kalp krizi geçiren yolcu otobüsle hastaneye götürüldü ama yaşatılamadı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bindiği otobüste kalp krizi geçiren Hüseyin Çatalçam (64), şoför tarafından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:25
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        Kalp krizi geçiren yolcu otobüsle hastaneye götürüldü ama yaşatılamadı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bindiği otobüste kalp krizi geçiren Hüseyin Çatalçam (64), şoför tarafından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        Körfez ilçesinde, sabah 07.30 sıralarında belediye otobüsüne binen Hüseyin Çatalçam, yolculuk sırasında fenalaştı. Yolcusunun fenalaştığını gören otobüs şoförü, aracı Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Çatalçam'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Çatalçam doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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