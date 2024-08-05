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        Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, parayı almaya gelince yakalandı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir operasyonda kullanılmak üzere isteği parayı almaya gelen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:05
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        Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, parayı almaya gelince yakalandı
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        KOCAELİ’ninGebze ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir operasyonda kullanılmak üzere isteği parayı almaya gelen A..K., polis tarafından yakalandı. A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Gebze ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve operasyonda kullanılmak üzere para isteyen A.K’den şüphelenerek, polis merkezine ihbarda bulundu. Polis yetkilileri, vatandaşa, telefonda konuştuğu kişinin parayı evden gelip almasını söylemesini istedi. Eve gelip parayı alması istenen A.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. A.K.’nin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 adet kaydının olduğu da öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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