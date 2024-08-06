Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Jandarma, fındık hırsızlarına karşı nöbette

        KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hırsızlığı olaylarına karşı il genelinde, fındık bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma, fındık hırsızlarına karşı nöbette
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hırsızlığı olaylarına karşı il genelinde, fındık bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

        Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte Kocaeli’de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında nöbete başladı. Hırsızlık olaylarını önlemek için 1 Ağustos itibarıyla Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan, insansız hava araçları ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de denizde ceset bulundu
        Kocaeli'de denizde ceset bulundu
        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de kaçak ilaç operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı
        2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı
        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanl...
        Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan zanl...
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş" toplantısı düzenlendi
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş" toplantısı düzenlendi