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        Motosikletle gelip, işletmeciyi tabancayla vurup kaçtı (2)

        OANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA İşletmeci D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:55
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        Motosikletle gelip, işletmeciyi tabancayla vurup kaçtı (2)
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        OANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        İşletmeci D.B.’nin iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde T.U.’nun iş yeri önüne gelerek oturanlarla konuştuktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Kısa bir süre sonra tekrar iş yeri önüne gelen T.U.’nun, montunun cebinden çıkardığı tabanca ile D.B.’ye 3 el ateş ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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