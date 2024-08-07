Motosikletle gelip, işletmeciyi tabancayla vurup kaçtı (2)

İşletmeci D.B.’nin iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde T.U.’nun iş yeri önüne gelerek oturanlarla konuştuktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Kısa bir süre sonra tekrar iş yeri önüne gelen T.U.’nun, montunun cebinden çıkardığı tabanca ile D.B.’ye 3 el ateş ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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