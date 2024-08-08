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        Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı

        KOCAELİ'deGültepe Tüneli'nin içerisinde 2 otobüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:05
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        Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı
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        KOCAELİ'deGültepe Tüneli'nin içerisinde 2 otobüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Gültepe Tüneli'nin içerisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada farklı araçlarda bulunan 15 kişi, yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti 1 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Otobüslerdeki yolcular da çağrılan başka otobüslerle gidecekleri yere doğru yola çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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