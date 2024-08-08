Yarım saatte 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bacaklarından bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı. Yaralılar, tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı. T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı. Toplam 4 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.