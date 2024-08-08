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        Hırsızlıktan tutuklanan 2 şüphelinin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:45
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        Hırsızlıktan tutuklanan 2 şüphelinin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Olay, 21 Şubat 2024 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede bulunan bir evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beştaş yüzük ve 1 kolye çalındı. İhbar üzerine eve gelen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ş. ve M.U., olduğu belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şühneli gözaltına alındı.

        Benzer suçlardan 9 adet suç kaydı bulunan Y.Ş. ile 173 adet suç kaydı bulunan M.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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