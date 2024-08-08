Hırsızlıktan tutuklanan 2 şüphelinin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, 21 Şubat 2024 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede bulunan bir evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beştaş yüzük ve 1 kolye çalındı. İhbar üzerine eve gelen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ş. ve M.U., olduğu belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şühneli gözaltına alındı.
Benzer suçlardan 9 adet suç kaydı bulunan Y.Ş. ile 173 adet suç kaydı bulunan M.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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