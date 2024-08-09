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        Kocaeli Kandıra'da 2 plaj hariç denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:55
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        Kocaeli Kandıra'da 2 plaj hariç denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsayan yasakla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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