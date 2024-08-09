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        Rastgele 4 kişiyi, 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçaklamış (2)

        TUTUKLANDIKocaeli'de,dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:20
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        Rastgele 4 kişiyi, 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçaklamış (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli'de,dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayan G.Ö.S. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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