Rastgele 4 kişiyi, 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçaklamış (2)
TUTUKLANDIKocaeli'de,dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayan G.
TUTUKLANDI
Kocaeli'de,dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayan G.Ö.S. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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