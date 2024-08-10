'Yol verme' tartışmasında darbedilen motokurye, iki kardeşi bıçakladı

KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli kurye Muhammed E., kendisini darbeden Bekir D. ve kardeşi Muhammed D.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan 34 V 9939 plakalı cipin sürücüsü Bekir D. ve yanındaki kardeşi Hüseyin D. ile motokurye Muhammet D. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Bekir D. ve kardeşi Hüseyin D., iddiaya göre motokurye Muhammet E.’yi darbetti. Muhammet E. de yanındaki bıçakla ağabey- kardeşi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağabey- kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Muhammet E. ise gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.