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        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı

         KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen kız çocuğu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:35
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        Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk, ağır yaralandı
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         KOCAELİ’ninKörfez ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşen kız çocuğu E.T. (15), ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 9’uncu Sokak’ta meydana geldi. E.T., iddiaya göre, 3'üncü kattaki evlerinin balonundan dengesini kaybederek zemine düştü. Kızın düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.T., daha sonra İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başında, belinde ve ayak topuklarında kırıklar oluşan genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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