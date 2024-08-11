Kocaelispor - Gençlerbirliği: 2-1

10’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Fıratcan Üzüm ile Kocaelisporlu Mendes arasında taç çizgisi üzerinde ikili mücadele yaşandı. Mücadelede saha dışına yuvarlanan Fıratcan Üzüm, Kocaelispor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sağlam’da yere düştü. Pozisyon sonrasında Ertuğrul Sağlam hemen ayağa kalkarken, sakatlık geçiren Fıratcan Üzüm, bir süre yerden kalkamadı. Saha kenarında tedavisi yapılan Fıratcan Üzüm tekrar oyuna döndü.

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