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        Otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı

        KOCAELİ'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:30
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        Otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı
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        KOCAELİ'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen parçasının çalındığı ihbarları üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler harekete geçti. 22 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında 6 aracın aynı yöntemle hayalet ekranlarının çalındığını belirleyen ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde motosiklet ile Sakarya'dan gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin F.B. (14) ve E.D. (22) oldukları belirlendi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

        SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

        Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, dün sabaha karşı Kartepe ilçesinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, hırsızlık olayında kullandıkları aparatlar ve gece boyunca çaldıkları 3 hayalet ekran ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 9 ayrı araçtan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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