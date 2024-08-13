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        Polis, önce ceza kesti ardından abartı egzoz sesini motosikletliye dinlettirdi

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne, 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:00
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        Polis, önce ceza kesti ardından abartı egzoz sesini motosikletliye dinlettirdi
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne, 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ayrıca polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Darıca ilçesinde meydana geldi. Abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden 41 MA 6710 plakalı motosiklet sürücüsü ihbar edildi. Trafik polisleri, sürücüyü durdurdu. Motosiklette yapılan incelemede egzozun orijinal olmadığı ve ses desibelinin fazla olduğunu tespit edildi. Abartı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten menedildi.

        'VER ARA GAZI'

        Öte yandan trafik polisleri, sürücüyü egzoza yaklaştırarak sesini dinletti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; trafik polisinin sürücüyü motosikletin egzozunun olduğu kısma götürüp, bir başka kişiye 'Ver ara gazı' dediği anlar yer aldı. Sürücüye abartı egzoz sesini dinleten polis, sürücüye 'Bunu yaptır' derken, sürücünün 'Abi yaptıracağım zaten' dediği görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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