Polis, önce ceza kesti ardından abartı egzoz sesini motosikletliye dinlettirdi

KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne, 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ayrıca polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Darıca ilçesinde meydana geldi. Abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden 41 MA 6710 plakalı motosiklet sürücüsü ihbar edildi. Trafik polisleri, sürücüyü durdurdu. Motosiklette yapılan incelemede egzozun orijinal olmadığı ve ses desibelinin fazla olduğunu tespit edildi. Abartı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten menedildi.