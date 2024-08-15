Kocaeli'de sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu: 3 gözaltı

KOCAELİ’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bilinen markalara ait piyasa değeri 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN SATAN İŞ YERLERİNE BASKIN