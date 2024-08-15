Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu: 3 gözaltı

        KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu: 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bilinen markalara ait piyasa değeri 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        KAÇAK ÜRÜN SATAN İŞ YERLERİNE BASKIN

        Jandarma ekipleri tarafından ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 20 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 39 bin 250 dolu makaron, bin 800 boş makaron, 200 kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor

        Benzer Haberler

        Darıca'da vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar spora yönlendiriliyor
        Darıca'da vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar spora yönlendiriliyor
        Karamürsel İçmesuyu Projesinde çalışmalar sürüyor
        Karamürsel İçmesuyu Projesinde çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'de 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi
        Kocaeli'de 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de denize giren kadın boğuldu
        Kocaeli'de denize giren kadın boğuldu
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışlara katılan öğrencilerle...
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yarışlara katılan öğrencilerle...