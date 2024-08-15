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        Kız kardeşini tabancayla oynarken kazayla vurmuş

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evinde çamaşır astığı sırada sol eline isabet eden mermiyle yaralanan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:45
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        Kız kardeşini tabancayla oynarken kazayla vurmuş
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde evinde çamaşır astığı sırada sol eline isabet eden mermiyle yaralanan S.K.’nin (17), bahçede tabancayla oynayan kardeşi İ.K. tarafından kazayla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Asma Sokak’taki bir evde meydana geldi. S.K., evde çamaşır asarken sol eline isabet eden mermiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.K.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayı soruşturan polis ekipleri, aile üyelerinin kızları S.K.’nin yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.K.’nin ağabeyi İ.K’nin ifadesinde, tabancayla oynarken çamaşır asan kız kardeşini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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