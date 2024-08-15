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        Kocaeli'de derneğe yapılan yabani kuş mezatı baskınında 31 papağan ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir dernekte çok sayıda yabani kuşun mezat usulü satışının yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 31 papağan ele geçirilirken, 4 kişiye toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:35
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        Kocaeli'de derneğe yapılan yabani kuş mezatı baskınında 31 papağan ele geçirildi
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir dernekte çok sayıda yabani kuşun mezat usulü satışının yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 31 papağan ele geçirilirken, 4 kişiye toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir dernekte çok sayıda yabani kuşun mezat usulü satışının yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskında 12 adet Cennet Papağanı, 12 adet Sultan Papağanı, 1 adet Sevda Papağanı, 2 adet İskender Papağanı ve 4 adet Mong Papağanı ele geçirildi. Toplam 31 papağan, kontrollerinin ardından bölge müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak beslenme ve bakımları yapılmak üzere İstanbul'a nakledildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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