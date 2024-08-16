Kocaeli'de ağaçlık ve çalılık bölgede yangın; 60 dönüm alan zarar gördü

İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi’nde ağaçlık ve çalılık bölgede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, evlerin yakınına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleriyle tanker sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 60 dönüm alanın zarar gördüğü bölge, dron ile görüntülendi.

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