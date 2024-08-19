Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Baraj gölünde 2 kız kardeş boğuldu, torunlarını kurtarmak isteyen babaannenin durumu kritik

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, babaanne T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde 2 kız kardeş boğuldu, torunlarını kurtarmak isteyen babaannenin durumu kritik
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, babaanne T.K. ile torunları S.K. (5) ve H.K. (7) isimli kız kardeşler, piknik yapmak için Güvercinlik Barajı’na gitti. Serinlemek için baraja giren 2 kardeş hayatını kaybetti. Torunlarını kurtarmak için baraja giren babaanne ise çevredekiler yardımıyla kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Olay, akşam saatlerinde Kandıra ilçesi kırsal Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarında bulunan Güvercinlik Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre babaanne T.K. ile torunları S.K. ve H.K. isimli 2 kız kardeş, piknik yapmak için baraja gitti. Bir süre sonra serinlemek için baraja giren S.K. ve H.K.’nın gözden kaybolmasının ardından babaanne T.K. da torunlarını bulmak için suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
        Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu
        Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki şüpheli bacağından vurularak etkisi...
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki şüpheli bacağından vurularak etkisi...
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon" toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon" toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı