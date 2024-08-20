İletişim Başkanı Altun, teyzesinin cenazesine katıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Oral için bugün öğle vakti Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Fahrettin Altun, taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Oral'ın cenazesi, Darıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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