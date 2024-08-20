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        İletişim Başkanı Altun, teyzesinin cenazesine katıldı

        İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde teyzesi Adalet Oral'ın (75) cenazesine katılıp, taziyeleri kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:30
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        İletişim Başkanı Altun, teyzesinin cenazesine katıldı
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        İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde teyzesi Adalet Oral'ın (75) cenazesine katılıp, taziyeleri kabul etti.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Oral için bugün öğle vakti Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Fahrettin Altun, taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Oral'ın cenazesi, Darıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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