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        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşamını yitirdi (2)

        BABAANNEVE 2 TORUNU TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki barajda boğularak hayatını kaybeden Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca isimli kardeşler ile onları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tenzile Karaca için bugün ikindi namazı sonrası İzmit ilçesine bağlı Ambarcı Tepebaşı Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:10
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        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşamını yitirdi (2)
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        BABAANNEVE 2 TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ

        Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki barajda boğularak hayatını kaybeden Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca isimli kardeşler ile onları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tenzile Karaca için bugün ikindi namazı sonrası İzmit ilçesine bağlı Ambarcı Tepebaşı Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazede çocukların annesi Semra ve babası Ümit Karaca ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. Babaanne ve torunlarının cenazesi, namazın ardından Ambarcı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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