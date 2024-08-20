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        Mangal ateşi 2 dönümdeki ağaç ve çalılıkları yaktı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde taşların arasında yakılan mangal ateşi, çevresinde bulunan otluk ve ağaçlık alana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:41 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:45
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        Mangal ateşi 2 dönümdeki ağaç ve çalılıkları yaktı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde taşların arasında yakılan mangal ateşi, çevresinde bulunan otluk ve ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 2 dönümlük alanda ağaç ve çalıların yandığı tespit edildi.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre alanda taşların arasında yakılan mangal ateşi çevresinde bulunan otluk ve ağaçlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürdü. 2 dönüm alandaki ağaç ve çalılıkların yandığı tespit edilirken, mangalı yakan kişilerin kimliğinin belirlenip, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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