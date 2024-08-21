Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde F.A., sosyal medyadan farklı hesaplar açarak taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar kameraya yansırken, F.A. ile onu dövenler gözaltına alındı.

Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi. F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.

'TAMAM BIRAK, DAHA GELMEYECEĞİM' O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde; kadının, O.K.'ye polisi çağırdığını söyleyerek, 'Polisi aradım da sen yine de şey yapma, olan sana olur', bir başkasının da 'Başına bela olur, ölür geberir' dediği anlar yer aldı. O.K.'nin video çeken kişiye 'Abla, çek bunun yüzünü' dediği, F.A.'nın da 'Tamam bırak, daha gelmeyeceğim' sözleri üzerine O.K.'nin 'Lan gelemezsin zaten' diyerek tepki gösterdiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, başka bir kadının da 'Tamam üzülüyoruz sana dayak yiyorsun diye. Ama el alemin karısına, kızına bir de gelmeyeceğim diyor' sözleri de yer aldı.