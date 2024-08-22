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        Durdurulan araçtan çok sayıda tarihi obje çıktı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:15
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        Durdurulan araçtan çok sayıda tarihi obje çıktı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 tarihi obje, 14 yüzük, 2 mühür ve 1 ok ucu ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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