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        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışları, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir güç katıyor

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin beşeri sermayesine, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir güç katıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:50
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        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışları, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir güç katıyor
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin beşeri sermayesine, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir güç katıyor" dedi.

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nın final etabının son günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla devam etti. 20 Ağustos-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmalarda son günün başlangıcını Bakan Kacır yaptı. Kacır ayrıca alanda bulunan otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otobüsü Otonom e-Atak'ı inceleyerek yarış parkurunda yolculuk yaptı.

        'HER ZİYARETİMDE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE UMUTLANIYORUM'

        Yarışın startını vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Bu yıl da yine Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte 367 takım arasından finale kalmaya hak kazanmış 38 takımımızdaki 598 yarışmacı gencimizle birlikte burada Robotaksi Otonom Araç Yarışması finallerini icra ediyoruz. Burayı her ziyaret ettiğimde gerçekten Türkiye'nin geleceği adına daha güçlü şekilde umutlanıyorum. Türkiye artık teknolojiyi başkalarının ardından geliştiren bir ülke değil; Türkiye, teknoloji geliştirme yarışında başka ülkelerden çok daha hızlı hareket edebilen ve geleceğin teknolojilerini rekabetçi şekilde geliştiren, dünyaya ihraç edebilen bir ülke" dedi.

        TÜRKİYE'DE AVRUPA'YA, ABD'YE OTOBÜS İHRACATI

        Bakan Kacır, "Buraya geldiğimde Karsan tarafından üretilen ve ADASTEC teknoloji girişimi tarafından otonom sürüş teknolojileri kabiliyeti kazandırılan otobüsü test ettim. Bu otobüsleri Türkiye, Avrupa'ya ihraç ediyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediyor. 4'üncü seviye otonom sürüş yetkinliklerine sahip otobüsleri Türkiye, dünyanın dört bir yanına kendi mühendislerinin alın teriyle, akıl teriyle geliştiriyor, üretiyor ve ihraç ediyor. İşte Türk mühendisliğinin geldiği düzey budur. İnşallah bu yarışmalardan yetişen gençlerimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katılan, hayallerini araştırma-geliştirmeye, projelerini teknoloji girişimlere dönüştüren gençlerimiz, bu ve benzeri pek çok projeyi gelecekte hayata geçirecekler. ADASTEC yetkililerinden aldığım bilgiye göre, çalışanların büyük kısmı TEKNOFEST yarışmalarından yetişmiş kardeşlerimizden oluşuyor. İşte TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin beşeri sermayesine, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir güç katıyor" diye konuştu.

        '30 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL DESTEĞİ SUNUYORUZ'

        Kacır, "İnşallah bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan 790 binden fazla takımda, 1 milyon 650 binden fazla gencimiz arasında inanıyoruz ki geleceğin Aziz Sancarları, geleceğin Selçuk Bayraktarları olacak ve her daim onların yanında olmaya, onları desteklemeye, önlerindeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Bu yıl 126 kurum ve kuruluşumuzun paydaşlığını da TEKNOFEST yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Nihai finalleri, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da icra edeceğiz ama öncesinde işte burada Kocaeli'de, önümüzdeki haftalarda Antalya'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında yarışma finallerimizi gerçekleştirmeye devam ediyor olacağız. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlarımıza 30 milyon liradan fazla ödül, 55 milyon liradan fazla malzeme ekipman desteği sunuyoruz ama görüyorum ki onlar bizim sunduğumuz desteklerin çok ötesinde imkan ve kabiliyetleri kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle gerçekleştirdiğini ortaya koydular. İşte engelleri aşabilen, hiçbir engel, sınır tanımayan Türk gençliği budur. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde TEKNOFEST kuşağıyla, TEKNOFEST gençliğiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrını hep birlikte 'Türkiye Yüzyılı' kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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