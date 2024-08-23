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        Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0

        STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:15
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        Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Markao (Dk. 61 Mijo Caktas)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Süleyman Koç (Dk. 67 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Tasev (Dk. 88 Mustafa Fettahoğlu), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 88 Özgür Sert), Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu

        GOL: Dk.44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor),

        SARI KART: Markao (Kocaelispor)

        1’inci Lig’in 3’üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti.

        44’üncü dakikada Kocaelispor öne geçti. Kazanılan kornerde Muharrem Cihan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        İlk yarı Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        55’inci dakikada Mendes’in sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Kaleciden seken topu sağ çaprazda önünde bulan Markao’nun şutunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor rakibini 1-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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