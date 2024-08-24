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        Motosiklet, önündeki hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki Cem Özpamukçu yaşamını yitirdi, sürücü Caner Keleş ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 24.08.2024 - 08:40
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        Motosiklet, önündeki hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki Cem Özpamukçu yaşamını yitirdi, sürücü Caner Keleş ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Caner Keleş yönetimindeki 41 ARF 930 plakalı motosiklet, aynı yöne giden F.Y. yönetimindeki idaresindeki 34 GBF 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Caner Keleş yaralanırken, arkasında oturan Cem Özpamukçu hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakları kırılan motosiklet sürücüsü Caner Keleş ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Özpamukçu’nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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